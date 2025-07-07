Названы различия в просрочках сейчас и в кризис 2008-2009 годов

07.07.2025 | 11:43

Ситуация с просроченными кредитами в России далека от драматической и по мере снижения ключевой ставки будет выправляться, сообщил в интервью «Фонтанке» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, текущая доля проблемных кредитов в ВТБ - 4% (и физическим, и юридическим лицам).

«Эльвира Сахипзадовна заявляла, что и ЦБ фиксирует не только по нам, но и по сектору слабый прирост таких величин, но пока они - по юридическим лицам уж точно - находятся очень далеко от значений 2008–2009 годов. Поэтому да, происходит легкое ухудшение кредитного портфеля, но не драматическое. И мы все-таки надеемся, что пик ставки пройден. Дальше будет облегчение этой процентной нагрузки через снижение ставки», - высказался топ-менеджер.

Он напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов, который был мировым, доля проблемных кредитов выросла до 10%.

Рецессии в России нет, а вот о «переохлаждении» экономики говорить в целом некорректно, полагает Дмитрий Пьянов.

«Мне не нравится термин «переохлаждение»… Я, например, родился в Сибири, и для меня 20 - это еще нормально. Поэтому переохлаждение - это очень субъективная тема. Замедление экономики неравномерное. Некоторые себя чувствуют хорошо и при высокой ключевой ставке - например, агропромышленный комплекс», - указал представитель банка.