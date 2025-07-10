В июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%

10.07.2025 | 12:04

По предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто.

Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024-го.

В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

«В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится», - прокомментировал советник заместителя президента - председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.