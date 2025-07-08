Экономика

Рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии

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Объем рублевых сбережений в России за январь–июнь, по оценкам ВТБ, увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%.

За первое полугодие 2025 г. российские вкладчики, по расчетам ВТБ, заработали 4 трлн рублей процентного дохода - на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет 9 трлн рублей.

«Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублевых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором - уже 5%. Вклады - это классика, проверенная временем, и они продолжают опережать инфляцию, гарантируя финансовую безопасность и рост семейного благосостояния», - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране увеличился на 8,7%, превысив 41,4 трлн рублей, уточнили в пресс-службе банка.

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