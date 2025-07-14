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Экономика

Оценена конкуренция банков с маркетплейсами

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Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Коммерсанту».

По словам Пьянова, количество активных клиентов крупных маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, достигает около 90 миллионов человек, что сопоставимо с клиентской базой Сбербанка. Однако только часть клиентов маркетплейсов является одновременно клиентами их банков.

«Но дальше возникает вопрос, что это за актив и способен ли Озон-банк зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк», - отметил Пьянов.

Основная проблема экосистемных банков заключается в качестве их клиентской базы. У них нет зарплатных клиентов, а доход на одного клиента значительно ниже, чем у традиционных банков. Кроме того, они не имеют корпоративного сегмента, который обеспечивает низкую утилизацию капитала; их максимум - работа с собственными продавцами.

Так, в ВТБ уже заметили, что клиенты переводят средства на счета в Озон-банке или Wildberries-банке. Однако это, по сути, лишь перечисление средств на покупки и не представляет угрозы для основного зарплатного банка.

«В среднесрочной перспективе любой экосистемный банк первой категории будет сопоставим со Сбербанком только по числу активных клиентов, но не по доходам или пассивам на клиента», - спрогнозировал топ-менеджер ВТБ.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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