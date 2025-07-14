Губернатор посетил Русский Камешкир, Неверкино, Лопатино и Шемышейку

14.07.2025 | 19:08

В понедельник, 14 июля, губернатор Олег Мельниченко в рамках рабочей поездки по районам Пензенской области посетил села Неверкино, Русский Камешкир, Лопатино и Шемышейка. Глава региона лично контролирует сроки и качество модернизации значимых для жителей региона объектов.

В селе Неверкино Олег Мельниченко поручил провести капремонт школы имени Столыпина - за счет средств, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур по объектам 2025 года.

«Начинаем работы на средства региона, продолжим на федеральные, с поддержкой Министерства просвещения РФ. В школе учатся 450 ребят, сюда на школьных автобусах доставляют учеников из 8 населенных пунктов Неверкинского района. Нужно обеспечить качественный учебный процесс», - поставил задачу губернатор.

В планах заменить кровлю у основного здания и пристроя, привести в порядок входную группу, утеплить фасад, провести электромонтажные и отделочные работы, отремонтировать участки сетей водоснабжения и канализации, перечислили в областном правительстве.

В 2025 году было выделено 37 млн рублей на ремонт дорог в райцентре. «Уже окончены работы на улицах Полевой, Революционной и Молодежной, начат ремонт на улице Ленина. Повышение качества жизни в районах области - одна из наших приоритетных задач», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В Русском Камешкире в июле должен завершиться ремонт детсада № 1, который посещают 95 воспитанников. Готовность объекта составляет более 80%.

Здесь также идут работы в районном Доме культуры, где хотят обновить фасад и входную группу, перепланировать сцену и зрительный зал.

«Сразу поручил предусмотреть установку экрана и необходимого оборудования, чтобы обустроить кинотеатр. Думаю, что и выступления творческих коллективов, и показ кинофильмов будут востребованны у местных жителей», - сообщил Олег Мельниченко.

В селе Лопатино приводят в порядок детсад № 2, куда ходят 85 малышей. Губернатор поставил задачу завершить работы до конца лета, чтобы 1 сентября родители повели детей в обновленное здание.

В райцентре также отремонтированы дороги на улицах 50 лет Октября и Пионерской, ведется благоустройство площади для проведения массовых мероприятий.

Завершился выезд Шемышейским районом, где уже значительно обновили инфраструктуру и не останавливаются на достигнутом.

«Новый кинозал «Ласточка», созданный на средства Фонда кино в отремонтированном Шемышейском районном доме культуры, за полгода местные жители посетили 3,5 тысячи раз. Для молодежи обновляем также Центр детского творчества, где занимаются более 600 ребят. Преображается лечебный корпус Шемышейской участковой больницы», - перечислил Олег Мельниченко.

Глава региона ознакомился с ходом дорожного ремонта: участок дороги Шемышейка - Наскафтым - Новый Мачим завершен, работы в райцентре на улице Октябрьской идут с опережением графика почти на год, модернизацию моста через реку Няньгу тоже планируется закончить досрочно (в сентябре).

«Будем продолжать менять наши районы к лучшему», - обозначил планы Олег Мельниченко.