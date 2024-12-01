Житель Пензенской области создал условия для разглашения гостайны

01.12.2024 | 10:52

Сотрудники УФСБ в Пензенской области выявили местного жителя, создавшего условия для разглашения государственной тайны. Человек работал в пенитенциарном учреждении и неправильно хранил секретную информацию.

Выяснилось, что он регулярно готовил документы и держал их на компьютере, который не был официально зарегистрирован и не прошел аттестацию.

И хотя его действия не образуют состав преступления, они могли привести к нарушению закона. В связи с этим сотруднику было сделано официальное предостережение.

«Проверкой установлено, что указанные сведения не стали достоянием посторонних лиц», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Пензе в подобной ситуации оказалась сотрудница вуза. Она систематически копировала на компьютер, имеющий выход в интернет, секретные документы.