Житель Пензенской области создал условия для разглашения гостайны

Сотрудники УФСБ в Пензенской области выявили местного жителя, создавшего условия для разглашения государственной тайны. Человек работал в пенитенциарном учреждении и неправильно хранил секретную информацию.
Выяснилось, что он регулярно готовил документы и держал их на компьютере, который не был официально зарегистрирован и не прошел аттестацию.
И хотя его действия не образуют состав преступления, они могли привести к нарушению закона. В связи с этим сотруднику было сделано официальное предостережение.
«Проверкой установлено, что указанные сведения не стали достоянием посторонних лиц», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Ранее в Пензе в подобной ситуации оказалась сотрудница вуза. Она систематически копировала на компьютер, имеющий выход в интернет, секретные документы.
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