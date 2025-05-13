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Общество

В психиатрической больнице ремонтируют отделение № 3

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В Пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова начался ремонт отделения № 3.

Проект предусматривает обновление стен, замену окон, системы освещения и дверей, а также приобретение современной мебели. Средства на эти цели - 589 тыс. рублей - выделены из собственных средств больницы.

По словам главврача Светланы Митрошиной, график работы составлен таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для пациентов. По ее мнению, повышение комфорта положительно скажется на эффекте лечения и настроении больных.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области отметили, что ремонт продлится несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в июне начнется капитальный ремонт кровли в обоих корпусах клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина на улицах Стасова и Гагарина. Современные кровельные материалы, которыми заменят прежние, не только улучшат теплоизоляцию и водоотвод, но и значительно продлят срок службы здания.

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Источник — фото областного минздрава
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