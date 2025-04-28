В Пензе потерявшегося пенсионера нашли на остановке

28.04.2025 | 09:24

В воскресенье, 27 апреля, в Пензе 74-летнему мужчине, потерявшемуся на улице 65-летия Победы, помогли вернуться домой.

Дезориентированного пенсионера, стоявшего на остановке, заметила проходившая мимо девушка. Она сразу обратилась за помощью к правоохранителям.

Ориентировка на пожилого человека поступила росгвардейцам, которые вскоре обнаружили подходящего по приметам мужчину.

«Гражданин находился на остановке, несвязно разговаривал и не смог вспомнить адрес своего места жительства. Правоохранители успокоили его, удостоверились, что он не нуждается в медицинской помощи и отвезли в отдел полиции для установления места жительства», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

9 апреля росгвардейцы помогли потерявшейся 83-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти. О ней правоохранительным органам сообщила фармацевт из аптеки на улице Суворова, куда зашла женщина.