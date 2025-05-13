Синоптики подготовили прогноз погоды на 14 мая

13.05.2025 | 22:00

14 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18, следующей ночью похолодает до +2...+7 градусов.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в первую полную рабочую неделю мая Пензенская область останется под влиянием циклонов. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром, при этом среднесуточный температурный режим будет положительным.

В старину подмечали: если 14 мая непогода, зима окажется суровой и холодной; если скучившиеся облака поднимаются очень высоко - быть сильному дождю в ближайшее время.