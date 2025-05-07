В Пензе закроют для движения участок улицы Пушкина

07.05.2025 | 17:55

В Пензе в районе пересечения улиц Пушкина и Володарского проведут переврезку водопровода. На время работ участок придется закрыть для движения, предупредили в управлении ЖКХ города.

Ограничение будет действовать с 10:00 12 мая до 24:00 16-го числа. Для водителей станет недоступным отрезок улицы рядом с домом № 3 (по направлению из центра).

Автомобилистов попросили выстраивать маршрут с учетом этой информации.

Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Свердлова из-за земляных работ. Речь идет о пересечении с 2-м проездом Свердлова в районе стадиона «Темп».

Проезд запретят с 12 по 31 мая.