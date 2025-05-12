Тропу здоровья в Пензе обработают от клещей

12.05.2025 | 17:42

На Тропе здоровья в Пензе проведут акарицидную обработку. Об этом предупредила администрация парка Белинского, на балансе которого находится объект.

Растительность будут опрыскивать от клещей с 20:00 12 мая до 6:00 13-го. Дышать ядовитыми парами нежелательно, поэтому от посещения Тропы здоровья в этот период лучше воздержаться.

Ранее, в ночь с 5 на 6 мая, соответствующим образом был обработан Учительский сквер.

С 22 по 24 апреля в Пензе для этих же целей закрывали Олимпийскую аллею. Затем еще сутки специалисты отмывали и очищали зеленую зону.

С начала сезона активности клещей в Пензенской области от их укусов пострадали более 400 человек. 148 раз членистоногие нападали на детей до 14 лет.