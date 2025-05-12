Сетевое издание|18+|Понедельник|12 мая 2025|23:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Общество

Тропу здоровья в Пензе обработают от клещей

Печать
Telegram

На Тропе здоровья в Пензе проведут акарицидную обработку. Об этом предупредила администрация парка Белинского, на балансе которого находится объект.

Растительность будут опрыскивать от клещей с 20:00 12 мая до 6:00 13-го. Дышать ядовитыми парами нежелательно, поэтому от посещения Тропы здоровья в этот период лучше воздержаться.

Ранее, в ночь с 5 на 6 мая, соответствующим образом был обработан Учительский сквер.

С 22 по 24 апреля в Пензе для этих же целей закрывали Олимпийскую аллею. Затем еще сутки специалисты отмывали и очищали зеленую зону.

С начала сезона активности клещей в Пензенской области от их укусов пострадали более 400 человек. 148 раз членистоногие нападали на детей до 14 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте