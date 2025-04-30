Общество

Маршрут № 40 снова направят через «Лугометрию»

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Микроавтобусы № 40 с 1 мая опять начнут ходить через «Лугометрию» (вместо ТЦ «Мега-Пенза» на трассе М-5). Об изменениях пассажиров предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В маршрут включены остановки: «Ул. Ежевичная», «Ул. Яшиной» и «Храм Преподобного Вениамина». Из Зари с ул. Новоселов микроавтобусы будут следовать по ул. Черничной, затем по проезду Яшиной, ул. Яшиной, ул. Генерала Глазунова и далее как обычно. В обратном направлении так же.

Маршрут № 40 снова направят через «Лугометрию»

Кроме того, 40-й теперь станет ходить до 20:40, тогда как раньше он работал до 18:50.

«При движении автобусов от остановки «Стадион «Пенза» в расписание будут добавлены рейсы в 19:20, 20:00, 20:40. При движении от остановки «Пос. «Нефтяник» - в 19:20, 19:50, 20:30», - пояснили в ГКУ.

Схему движения 40-го меняли в тестовом режиме в конце марта. Завершился эксперимент в начале апреля. Тогда же в региональном минстрое рассказали, какое будущее ждет маршрут.

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Источник — фото 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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