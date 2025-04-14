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Экономика

Супермаркеты и маркетплейсы: составлен топ покупок у детей

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По данным ВТБ, за 2024 год самыми популярными категориями покупок у детей стали супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы - на них пришлось более 50% всех оплат по детским картам. Наибольшее количество транзакций зафиксировано в Москве, а также в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Также среди самых популярных категорий покупок у детей - одежда, обувь и аксессуары (на сумму 461 млн рублей), рестораны и кафе (377 млн рублей), аптеки (348 млн рублей) и общественный транспорт (292 млн рублей). Средний чек в этих категориях увеличился на 36%.

Самыми активными пользователями детских карт стали жители Москвы и Московской области: их общая сумма трат составила 3,9 млрд рублей. Она более чем в 2 раза превысила расходы в федеральных округах: Северо-Западном (1,5 млрд рублей), Приволжском (1,4 млрд), Уральском (1,3 млрд) и Сибирском (1,2 млрд).

Наименьший объем трат зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 81 млн рублей.

Средний чек по детским картам также варьируется в зависимости от региона. Самый высокий показатель традиционно зафиксирован в Москве - 453 рубля. В числе лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область (328 рублей), далее следуют Южный (320 рублей), Дальневосточный (303 рубля) и Северо-Западный (300 рублей) федеральные округа.

Наименьший средний чек отмечен в Центральном федеральном округе – 216 рублей.

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