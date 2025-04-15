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Ликбез

Как очистить ковер от пластилина?

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Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок играл с пластилином на полу и испачкал ковер - кусочки прилипли к ворсу. Чем их можно убрать, чтобы было незаметно?

Ответ специалиста

Чтобы очистить ковер от пластилина, нужно действовать аккуратно:

- насыпьте немного льда в пакет и приложите к загрязненному участку на несколько минут. Это сделает пластилин более твердым, и его будет легче убрать;

- удалите как можно больше пластилина тупым ножом или пластиковой картой. Будьте осторожны, чтобы не повредить ворсинки;

- если на ковре останутся следы, смочите чистую тряпку в теплой воде и аккуратно промокните это место. Не трите, чтобы не разнести пятно;

- если это не помогло, попробуйте использовать жидкое мыло или чистящее средство. Нанесите его на губку и аккуратно протрите загрязненную область;

- удалите остатки мыла влажной чистой тряпкой, а затем осторожно протрите место сухой;

- дайте ковру высохнуть, потом причешите ворс щеткой, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

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Источник — фото pxhere.com
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