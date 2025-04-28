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Общество

Опубликован график работы детских поликлиник в праздники

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В ГБУЗ «Городская детская поликлиника» рассказали, как врачи станут принимать юных пациентов в праздники.

29 апреля, 1 мая, 2, 3, 8 и 9, 10-го числа двери в учреждения будут открыты с 8:00 до 14:00. Пациенты смогут попасть на прием к дежурному врачу-педиатру и в процедурный кабинет.

Кроме того, в субботу, 3-го числа, с 8:00 до 14:00 врачи-специалисты примут юных горожан в детской поликлинике № 1 (на Гоголя, 43), там же заработает лаборатория. Попасть в рентген-кабинет можно будет на Пушанина, 20а.

4 мая с 8:00 до 14:00 дежурный врач-педиатр примет пациентов в детской поликлинике № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12).

10 мая с 8:00 до 14:00 врачи-специалисты осуществят приемы в детских поликлиниках № 3 (на проспекте Победы, 29) и № 8 (Мира, 70). В последней также будет работать лаборатория. Рентген-кабинет в этот день откроют в детской поликлинике № 6 (1-й проезд Рахманинова,12)

11 мая с 8:00 до 14:00 дежурный врач-педиатр будет принимать в детской поликлинике № 6.

Работа контакт-центра «122» с дополнительной цифрой «4» и по номеру 990-130:

- 29 апреля, 1, 4, 9, 11 мая: с 8:00 до 14:00 - консультации;

- 2, 3, 8, 10 мая: вызовы на дом с 8:00 до 12:00, консультации с 8:00 до 14:00.

Министерство здравоохранения также обнародовало график работы больниц, поликлиник и контакт-центров 122 на Радоницу (29 апреля) и в майские праздники. Круглосуточных стационаров и службы скорой медицинской помощи изменения не коснутся.

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