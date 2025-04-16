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Общество

Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

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В Пензенской области вновь провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям», чтобы снизить количество ДТП с участием юных пассажиров. В понедельник, 14 апреля, инспекторы ГАИ вышли на дороги и устроили массовую проверку водителей.

Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

За день за неправильную перевозку несовершеннолетних было составлено 113 протоколов.

Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

«Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - обратилась к жителям региона инспектор областной ГАИ Алина Максутова.

Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

За нарушение грозит штраф до 3 000 рублей.

Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

Водителей просят беречь жизни и здоровье несовершеннолетних, так как именно взрослые в ответе за их безопасность.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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