Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

В Пензенской области вновь провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям», чтобы снизить количество ДТП с участием юных пассажиров. В понедельник, 14 апреля, инспекторы ГАИ вышли на дороги и устроили массовую проверку водителей.
За день за неправильную перевозку несовершеннолетних было составлено 113 протоколов.
«Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - обратилась к жителям региона инспектор областной ГАИ Алина Максутова.
За нарушение грозит штраф до 3 000 рублей.
Водителей просят беречь жизни и здоровье несовершеннолетних, так как именно взрослые в ответе за их безопасность.
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