Пензенских водителей наказали за перевозку детей без кресел

16.04.2025 | 20:28

В Пензенской области вновь провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям», чтобы снизить количество ДТП с участием юных пассажиров. В понедельник, 14 апреля, инспекторы ГАИ вышли на дороги и устроили массовую проверку водителей.

За день за неправильную перевозку несовершеннолетних было составлено 113 протоколов.

«Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - обратилась к жителям региона инспектор областной ГАИ Алина Максутова.

За нарушение грозит штраф до 3 000 рублей.

Водителей просят беречь жизни и здоровье несовершеннолетних, так как именно взрослые в ответе за их безопасность.