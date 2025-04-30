Общество

Книги и матрасы: выяснилось, где россияне хранят наличные

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Каждый второй россиянин хранит дома наличные, следует из проведенного ВТБ опроса *. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма - до 30 тыс. рублей.

Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в копилках разного рода (20%) и книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% россиян хранят наличные по старинке под матрасом.

Среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома, - за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму: от 5 тыс. до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 тыс. до 100 тыс. (более 30% респондентов). Большинство отмечают, что держать наличные средства под рукой удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

«Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в «свинке», а в банке. Вклады и накопительные счета не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность сбережений», - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.

* Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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