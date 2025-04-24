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Экономика

Страховку по вкладам увеличат до 2,8 млн рублей

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Правительство России увеличит до 2,8 млн рублей лимит страховых выплат для долгосрочных безотзывных вкладов со сберегательными сертификатами.

Сберегательные сертификаты подтверждают вклад физического лица или индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше 3 лет, уточняется на сайте правительства.

Страховое возмещение составит 2,8 млн. То есть людям, которые открыли долгосрочный вклад, государство компенсирует эту сумму в случае разорения банка.

«Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри страны», - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 24 апреля.

Жители Пензенской области на 1 января 2025 года хранили в банках почти 283 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). По сравнению с 2024-м сумма выросла на 28%.

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