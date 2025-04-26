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Общество

Елена Столярова рассказала о судьбе несовершеннолетних брата и сестры

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Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала о судьбе 2 подростков - брата и сестры 15 и 17 лет, прибывших в Пензенскую область в 2022 году. Они находятся в Спасском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

По словам детского омбудсмена, их мать была лишена родительских прав еще в 2017-м.

Но она не имеет задолженностей по алиментам и общается с детьми по телефону, что можно считать положительной тенденцией.

«Родная бабушка в телефонном разговоре со мной высказала желание взять под опеку внуков. Только у бабушки жилье в Донецке утрачено в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований», - рассказала Елена Столярова.

Она обратилась к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и к своей коллеге в ДНР Элеоноре Федоренко.

«Все вместе мы приступили к поиску решения варианта возвращения подростков к родным семьям», - сообщила Столярова.

Ранее Елене Столяровой удалось вернуть матери 2 мальчиков, эвакуированных из ДНР.

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Источник — фото pxhere.com
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