В Пензенской области обнаружили фальшивые деньги

06.05.2025 | 10:27

В регионе за первые 3 месяца 2025 года выявили фальшивых банкнот на 22 000 рублей. Об этом рассказали в Пензенском отделении Банка России.

Всего было 9 купюр: 3 - номиналом 5 000 рублей, 1 - 2 000, 5 - 1 000. За аналогичный период прошлого года выявили 13 фальшивок.

Жителей просят проверять деньги прежде, чем класть в кошелек.

«Например, на просвет видны водяной знак и защитная нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись «Билет Банка России». При изменении угла зрения на банкноте заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры», - пояснили специалисты.

Ранее пензенцев предупредили о мошенниках, предлагающих обменять банкноты 5 000 рублей на новые и проверить подлинность наличных. Людей просят установить приложение на телефон, а затем крадут их личные данные.