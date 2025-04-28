Златогорский об участниках СВО: Им не стыдно будет отдать город

28.04.2025 | 19:04

В понедельник, 28 апреля, на совещании в администрации Кузнецка в очередной раз обсудили тему помощи участникам СВО.

Не так давно горожане собирали деньги на квадрокоптер, который затем отправили бойцам. Глава Кузнецка Сергей Златогорский зачитал ответ от них, в котором выражаются благодарность за поддержку и надежда на скорую победу над врагом.

«Это человек из окопов пишет, - пояснил Златогорский. - Дай бог им всем здоровья, чтобы они все вернулись. Мысли в этой связи какие: во-первых, вернутся - им надо в этот дом заходить и руководить городом. Им не стыдно будет отдать город.

Во-вторых, им не стыдно будет смотреть в глаза своим детям и внукам, в отличие от тех, кто попрятался и занял позицию «меня не касается», - высказался чиновник.

Глава города подчеркнул, что фронту нужна поддержка, поэтому в Кузнецке продолжат реагировать на просьбы бойцов, собирать средства на необходимые им вещи и направлять их в зону СВО.