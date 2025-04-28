Прогноз погоды на 29 апреля: снова заморозки и ветер

28.04.2025 | 21:16

Во вторник, 29 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с.

В ночь на вторник ожидаются заморозки: термометры покажут 0...-5 градусов. Осадки не прогнозируются.

Днем воздух прогреется до +9...+14. В ночь на среду будет +3...+8, пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

В народном календаре 29 апреля Арина - Урви Берега. На Руси подмечали: если в этот день подует западный ветер, будет сыро, а если в небе появится яркая радуга, грядет плохая погода.