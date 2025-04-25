Общество

Заморозки и мокрый снег: синоптики подготовили прогноз на выходные

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В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждет испытание холодами, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Завтра днем (26 апреля. - Прим. ред.) и воскресной ночью по территории области пройдет холодный фронт. С собой он принесет интенсивные осадки: сначала - дожди с грозами, а затем - дождь с мокрым снегом. И все это будет сопровождаться порывистым ветром (до 20 м/сек. - Прим. ред.)», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В регион станет поступать арктический воздух, поэтому сильно похолодает.

Так, в ночные и утренние часы 27 апреля местами по Пензенской области ожидаются заморозки до -1...-2 градусов, а ночью и утром 28-го - 0...-5 уже по всему региону.

Днем в субботу еще будет тепло - в пределах +15...+20 градусов, но в отдельных районах прогнозируется +10. В воскресенье на улице похолодает до +4...+9, местами пройдут дождь и мокрый снег.

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