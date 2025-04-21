Сетевое издание|18+|Вторник|22 апр 2025|02:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

На ГПЗ в Пензе на сутки отключат холодную воду

Печать
Telegram

В Пензе с 8:00 четверга, 24 апреля, до 8:00 пятницы, 25 апреля, будет отключено холодное водоснабжение в десятках домов на ГПЗ. В это время подрядная организация на основании контракта с администрацией будет выполнять работы по врезке при переустройстве водопровода (такая необходимость вызвана строительством дороги).

Ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Измайлова, 58, 58а, 58а к. 2, 58а к. 3, 60, 60а;

- ул. Антонова, 1, 1а, 1г, 1к, 2, 2Б, 3, 3Б, 3г, 3д, 4а, 5, 5а, 5Б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5к, 5л, 5м, 5н, 5п, 5р, 6, 7, 9, 9а, 10, 10Б, 11, 11а, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17а, 17в, 18, 18а, 19, 19а, 19Б, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25Б, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 52, 54, 56, 58, 62, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78;

- ул. Баталина, 29, 29а к. 1, 29а, 31.

Под отключение попадают 2 детсада, 2 школы, ДС «Олимпийский», СК «Золотая шайба», ТЦ «Атак», ТЦ «Лента», пожарная часть, уточнили в Горводоканале.

В это же время будет понижено давление в системе водоснабжения для Маяка, Нахаловки, Шуиста, Согласия, Севера.

На период отключения организуют подвоз питьевой и технической воды в социально значимые объекты и по заявкам жителей, добавили в Горводоканале.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте