В Пензенской области за неделю вдвое выросло число укушенных клещами

04.04.2025 | 10:04

С 28 марта по 3 апреля в Пензенской области к медикам обратились 16 человек, укушенных клещами. Среди них - 11 детей в возрасте до 14 лет, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей раньше было зарегистрировано 8 пострадавших, в том числе 5 несовершеннолетних.

В общей сложности с 10 марта - начала сезона активности клещей - помощь потребовалась 29 жителям региона, из которых 19 - дети.

На 3 апреля специалисты провели лабораторное исследование 16 членистоногих, снятых с людей (9 - в течение минувшей недели). В 2 случаях были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты напоминают: при посещении мест возможного обитания клещей нужно надевать рубашку с длинным рукавом и длинные брюки, голову укрывать платком или шапкой. Обувь должна быть закрытой. Также следует пользоваться репеллентами.