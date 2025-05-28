Комнатные растения в жару лучше перенести вглубь дома

28.05.2025 | 08:19

От жары страдают не только люди, но и растения. Об этом «Радио 1» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

Так, цветы в горшках на подоконниках могут получить ожоги в тех местах, где листья касаются оконного стекла и нагреваются сильнее обычного.

«Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», - рекомендовал эксперт.

Растения, выращиваемые в открытом грунте, при высадке следует прикрыть ажурной тенью - например, от соседних листьев или веток.

«Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдет в рост даже при такой жаркой погоде», - пояснил Михаил Воробьев.

В жару растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно. Агроном посоветовал проверять степень влажности почвы пальцем. Сухую землю следует полить, а если она влажная - опрыскать листья.