Общество

Комнатные растения в жару лучше перенести вглубь дома

Печать
Telegram

От жары страдают не только люди, но и растения. Об этом «Радио 1» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

Так, цветы в горшках на подоконниках могут получить ожоги в тех местах, где листья касаются оконного стекла и нагреваются сильнее обычного.

«Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», - рекомендовал эксперт.

Растения, выращиваемые в открытом грунте, при высадке следует прикрыть ажурной тенью - например, от соседних листьев или веток.

«Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдет в рост даже при такой жаркой погоде», - пояснил Михаил Воробьев.

В жару растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно. Агроном посоветовал проверять степень влажности почвы пальцем. Сухую землю следует полить, а если она влажная - опрыскать листья.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте