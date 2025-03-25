В Кузнецке начался ремонт дороги на улице Белинского

25.03.2025 | 16:49

В Кузнецке приступили к ремонту участка дороги на улице Белинского - от Гражданской до Стекловской. О ходе работ рассказали в местной администрации.

«Установлены временные знаки, ведется подготовка: уборка смета, демонтаж бордюрного камня. На следующей неделе планируется фрезеровка дорожного полотна», - уточнили в мэрии.

Подчеркивается, что это один из участков дорог, где пройдет капитальный ремонт.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчик также обустроит тротуар, заездной карман для общественного транспорта и посадочную площадку для пассажиров. За все это он получит 14 366 501 рубль.

Работы должны завершиться до 20 июля 2025 года.