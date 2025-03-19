Ремонт дороги на Шуисте сделали только на бумаге

19.03.2025 | 20:35

В Пензе прокуратура через суд добивается ремонта дороги во 2-м Красносельском проезде на Шуисте.

Надзорное ведомство установило, что на проезжей части есть ямы и выбоины, она не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Но МБУ «Пензавтодор», которое обслуживает дорогу, а также управление ЖКХ города не делают ремонт.

«Прокурор внес начальнику УЖКХ Пензы представление, по результатам рассмотрения которого орган местного самоуправления сообщил о выполнении ямочного ремонта дороги», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Сотрудники надзорного органа сделали контрольную проверку и обнаружили, что проезжая часть по-прежнему в плохом состоянии.

Прокурор обратился в суд с иском, в котором попросил признать незаконным бездействие управления ЖКХ и обязать коммунальщиков сделать ремонт.