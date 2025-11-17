В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления

17.11.2025 | 14:48

В Пензенской области снизилась женская преступность - к такому выводу пришли в прокуратуре, проанализировав данные за 10 месяцев 2025 года. Число жительниц региона, нарушивших закон за этот период, уменьшилось по сравнению с 2024-м на 5,4%, с 772 до 730.

Более чем у половины из них (472, или 61,1%) не было постоянного источника дохода.

Сократилось количество женщин, которые в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, на 9,3%, с 172 до 156.

«321 преступница имела криминальное прошлое (в прошлом году - 325, снижение на 1,2%), а 156 - судимость (в прошлом году - 172, снижение на 9,3%)», - подсчитали в надзорном органе.

Женщины стали реже снова нарушать закон в течение года после освобождения из исправительных учреждений (-4,4%) и в период отбывания обязательных работ (-33,3%), но чаще - во время испытательного срока при условном осуждении (+7,4%), при отсрочке исполнения наказания (+200%), в периоды отбывания исправительных работ (+40%) и ограничения свободы (+133,3%).