В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления

В Пензенской области снизилась женская преступность - к такому выводу пришли в прокуратуре, проанализировав данные за 10 месяцев 2025 года. Число жительниц региона, нарушивших закон за этот период, уменьшилось по сравнению с 2024-м на 5,4%, с 772 до 730.
Более чем у половины из них (472, или 61,1%) не было постоянного источника дохода.
Сократилось количество женщин, которые в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, на 9,3%, с 172 до 156.
«321 преступница имела криминальное прошлое (в прошлом году - 325, снижение на 1,2%), а 156 - судимость (в прошлом году - 172, снижение на 9,3%)», - подсчитали в надзорном органе.
Женщины стали реже снова нарушать закон в течение года после освобождения из исправительных учреждений (-4,4%) и в период отбывания обязательных работ (-33,3%), но чаще - во время испытательного срока при условном осуждении (+7,4%), при отсрочке исполнения наказания (+200%), в периоды отбывания исправительных работ (+40%) и ограничения свободы (+133,3%).
Новости по теме
- В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»
- УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
- В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей
Последние новости
- Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
- Молодой кузнечанин пошел на преступление ради новой обуви
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
- Пензенец оскорбил военных и стал фигурантом уголовного дела
- В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- Молодой кузнечанин разозлился из-за шума и напал на соседа
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!