«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Пензы

19.03.2025 | 12:53

Абоненты «МегаФона» из десятков домов спальных микрорайонов Пензы оценили новое качество связи и быструю загрузку интернет-сервисов. Модернизация базовых станций коснулась проспекта Строителей, улиц Ладожской, Собинова и Лядова. Инженеры «МегаФона» увеличили скорость загрузки до 200 Мбит/с.

В результате увеличилась площадь покрытия сети четвертого поколения там, где сигнал был недостаточным. Теперь абоненты компании могут еще быстрее скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в часы пиковой нагрузки.

Согласно обезличенной статистике оператора, суммарно абоненты Пензы в среднем расходуют более 5,6 тысячи терабайт мобильного интернет-трафика на смартфонах ежемесячно. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 18%. Это позволяет горожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени. Для сравнения: этого трафика хватит, чтобы передать порядка 1,4 млрд фотографий.

«Общий объем передачи данных в городе увеличился еще и из-за растущего числа пользователей в нашей сети. Модернизация базовых станций помогла нивелировать влияние возрастающего потребления и улучшить качество услуг для жителей города», - прокомментировал технический руководитель «МегаФона» в Пензенской области Александр Деев.

Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи и расширить зону применения VoLTE. Технология с высоким качеством звонков дает возможность выходить в Сеть, не прерывая голосовой вызов.

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