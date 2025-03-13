Днем 14 марта в Пензенской области будет до +18 градусов

В пятницу, 14 марта, в Пензенской области ожидается облачность с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с, в некоторых районах его порывы достигнут 15-19 м/с.
В ночь на пятницу на улице будет +3...+8 градусов, местами - небольшой дождь.
Днем термометры покажут +13...+18, а в ночь на субботу - снова +3...+8 градусов.
В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья. На Руси говорили: «С Евдокией погоже - все лето пригоже». Подмечали, что теплый ветер в этот день сулит мокрое лето.
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