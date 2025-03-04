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Общество

Отлов собак по новым правилам: от регионов ждут отзывов

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Госдума разослала в регионы законопроект, направленный на защиту людей от нападения бездомных собак. Тема обсуждалась на заседании в понедельник, 3 марта.

«Мы предлагаем решение, которое позволит животных с улицы забрать в приюты. А все те, кто любит животных, пожалуйста, приходите в приют, забирайте животное, ухаживайте за ним. А так что получается? У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Высшая ценность - это человек, и мы его должны защитить, а ребенка - тем более, он не может себя защитить», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, во все субъекты страны уже разослали законопроект совместного ведения, в течение 15 дней ожидаются заключения от местных законодательных собраний.

«Потом регионы сами определят время нахождения бездомных собак в приюте. Как только придут отзывы, изучим эти отзывы, опять-таки опубличим. Не надо уводить эту тему в бюрократию, в политиканство, потому что демагогия разрушительна, а тем более здесь у нас судьба детей», - добавил Володин.

Власти на местах также планируют наделить правом принимать «иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан», пояснили в пресс-службе Госдумы.

Ранее депутаты ГД признали, что законодательная база должна быть усовершенствована, и определили 3 принципиальных аспекта:

1) все бездомные собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю - запрещен;

2) регионы сами будут решать, содержать псов в приютах или усыплять;

3) пойманных собак необходимо содержать не менее 30 дней для поиска владельца до принятия решения об усыплении (у местных властей будет право увеличить этот срок).

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