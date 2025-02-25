Регионам дадут реальные полномочия для защиты людей от собак

25.02.2025 | 17:39

Регионам дадут реальные полномочия для защиты людей от безнадзорных животных. Эта тема обсуждалась на пленарном заседании Госдумы во вторник, 25 февраля.

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил о трагедии, которая произошла в Ставрополе 23 февраля: девятилетнюю девочку насмерть загрызла свора собак. При этом стая была «домашней» - пожилая женщина приютила псов и выпускала на самовыгул.

«Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: взяли и поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок», - обратился Володин к собравшимся.

На заседании прозвучали цифры: за прошедший год от нападения собак пострадало около 237 000 человек. Депутаты признали, что действующая законодательная база не обеспечивает безопасность граждан и должна быть усовершенствована.

Спикер Госдумы призвал не забывать, что «человек, ребенок - высшая ценность», и поручил профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовить нормы, которые позволят уберечь детей от нападения бездомных собак.

«А тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием о любви к братьям меньшим: давайте их не выбрасывать на улицу - и здесь тоже должна быть ответственность», - процитировала Володина пресс-служба Госдумы.