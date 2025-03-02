Заречный близок к эпидемии респираторной вирусной инфекции

02.03.2025 | 11:40

В Заречном вырос уровень заболеваемости ОРВИ, он приблизился к эпидемическому порогу. За неделю грипп подтвердили у 50 жителей закрытого города.

На карантин закрыли 10 школьных классов. В городе циркулирует вирус гриппа В. По словам медиков, в прошлом году распространялся свиной грипп. Симптомы, характерные и для первого типа инфекции, и для второго, одинаковы: резкий подъем температуры до высоких значений, сильная интоксикация.

«Грипп - это серьезное токсическое заболевание, которое может закончиться летальным исходом. Случаи смерти от гриппа до сих пор регистрируются. Очень серьезны и осложнения инфекции. Человек может заболеть вирусной или бактериальной пневмонией, менингитом, энцефалитом и другими заболеваниями», - цитирует начальника отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 59 ФМБА России Марии Лукьяновой портал «Город Z».

В Пензенской области за период с 17 по 23 февраля грипп выявили у 788 человек (неделей ранее было 507).

У 97 пензенцев заболевание протекает с осложнениями, они находятся на лечении в областном центре спецвидов медпомощи (КИМ).

Врачи призвали жителей региона соблюдать меры профилактики: избегать контактов с заболевшими, без необходимости не посещать места массового скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом, носить одноразовую маску, регулярно и тщательно мыть или дезинфицировать руки.