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Общество

В Пензе капитально отремонтировали морг на улице Лермонтова

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В Пензе капитально отремонтировали централизованное патолого-анатомическое отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенное на улице Лермонтова.

Работы начались в 2020 году и велись в несколько этапов, завершающей стадией стало обновление фасада здания. На объект потратили более 22 млн из регионального бюджета.

«Были полностью обновлены система водоснабжения и водоотведения, система отопления, система электроснабжения. Корпус построен довольно давно, поэтому значительные финансовые средства были затрачены на обустройство приточно-вытяжной системы вентиляции для обеспечения постоянной циркуляции воздуха. Установлена новая пожарная сигнализация. Каждое рабочее место сотрудника оснащено системой видеонаблюдения», - рассказал начальник бюро Аркадий Столяров.

Кроме того, каждое рабочее место оборудовано индивидуальным водоснабжением.

Обновлено и оборудование: появились аппараты для изготовления микропрепаратов, высокоточные микроскопы, иммуногистохимический анализатор и многое другое для проведения различных исследований.

«В сутки специалисты проводят до 500 патолого-анатомических исследований биопсийного и операционного прижизненного и посмертного материала», - уточнили в пресс-службе областного минздрава.

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Источник — фото областного минздрава
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