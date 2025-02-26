Договор на услуги связи теперь можно заключить вдвое быстрее

26.02.2025 | 13:06

«МегаФон» предоставил своим клиентам возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кoда в мобильном приложении «Госуслуги». Это позволит как минимум вдвое сократить временные затраты на оформление необходимых документов. Новая опция доступна во всех салонах оператора.

Для заключения нового договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также установленные на смартфоне приложения «Госуслуги» и «Госключ». Услуга оказывается очно, но не требует предъявления паспорта и создания бумажного договора.

При обращении клиента в салон связи сотрудник «МегаФона» сформирует QR-кoд во внутренней программе оператора. Его нужно отсканировать при помощи сканера в приложении «Госуслуги». Затем следует дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона.

Вся процедура проверки сведений автоматического формирования договора и его регистрации на портале госуслуг занимает менее минуты. Впоследствии клиенту нужно воспользоваться приложением «Госключ» для подписания договора. Сначала подпись ставит клиент, затем оператор, после чего услуги связи автоматически активируются. Факт подписания договора будет отражен в «Госуслугах».

Такое решение позволяет безошибочно использовать проверенные данные из цифрового профиля гражданина для автоматического заполнения подписания договора клиентом и избавляет его от необходимости хранить документы в бумажном виде.

Кроме того, новая услуга позволит сэкономить время на саму процедуру. Как показали тесты, с помощью QR-кoда она в среднем занимает 3 минуты вместо нынешних 6-9.

Внедрение новой формы регистрации договора потребовало доработки внутренних систем оператора, а также дополнительной интеграции систем «МегаФона» с государственными информационными платформами.

На этапе тестирования проекта услуга предлагается во всех собственных салонах оператора и распространяется на клиентов «МегаФона», а в дальнейшем будет предложена абонентам Yota.

«Мы прогнозируем высокий спрос на новую услугу. Во-первых, сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кoда происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов», - отметил директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

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