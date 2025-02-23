Можно потерять жилье: в стране усилили меры борьбы с долгами за ЖКУ

23.02.2025 | 11:27

В 2025 году в стране ввели более жесткие меры борьбы с долгами за ЖКУ. Теперь владельцы, игнорировавшие счета, могут лишиться жилья.

Длительное уклонение от оплаты квитанций может повлечь за собой судебное разбирательство. Уже через месяц после пропуска платежа управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе инициировать взыскание в судебном порядке, рассказал в беседе с изданием «Газета.ру» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

При сумме долга менее 500 тысяч рублей дело рассмотрят по упрощенной процедуре. На недвижимость могут наложить арест, владельцу запретят совершать регистрационные действия с его имуществом.

Также управляющая компания имеет право ограничить подачу воды и электроэнергии в квартиру должника. За повторное подключение услуг также придется заплатить. Эксперт подчеркнул, что газ в жилых помещениях не отключают.

«Одним из самых жестких последствий накопления долгов является возможность потери жилья. В случаях, когда сумма задолженности превышает 200-300 тысяч рублей, суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов. Вырученные средства будут направлены на погашение долга, а оставшаяся сумма возвращена владельцу. Если жилье находится в долевой собственности, то все совладельцы несут солидарную ответственность за оплату ЖКУ», - предупредил Бондарь.

Эксперт напомнил, что с 1 февраля этого года в стране начали действовать цифровые платформы для ускоренного взыскания долгов за коммунальные услуги. Теперь управляющие организации и ресурсники смогут быстрее подавать иски и автоматизировать процесс начисления и расчета задолженности. Это означает, что владельцы жилья станут быстрее, чем прежде, сталкиваться с мерами принуждения.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется контролировать сроки оплаты и при возникновении трудностей своевременно обращаться в управляющую компанию для возможного урегулирования вопроса до обращения в суд», - посоветовал специалист.