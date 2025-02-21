В Пензе проезд по Сурскому мосту полностью открыт

21.02.2025 | 14:20

Участок Большого Сурского моста в Пензе, ранее закрытый для проезда, стал доступен автомобилистам раньше запланированного срока.

В октябре на мосту ремонтировали проезжую часть, поэтому движение было затруднено. Но и после завершения работ на небольшом отрезке дороги остались ограждения, мешающие проезду транспорта.

Как выяснилось, при обследовании в одном из пролетов на улице Чаадаева обнаружили частичную деформацию 3 бетонных балок и железобетонной плиты. Чтобы обеспечить устойчивость сооружения, 10 февраля начались противоаварийные мероприятия. Из-за них участок моста оставался недоступным для проезда.

Планировалось, что работы завершатся после 25 марта, однако это случилось значительно скорее.

«В настоящее время монтаж металлоконструкции, необходимой для обеспечения устойчивости путепровода, завершен. Первая полоса дороги по мосту открыта для движения», - сообщили в Управлении ЖКХ Пензы в пятницу, 21 февраля.