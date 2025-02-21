Эксперт рассказал про самые ненадежные пароли

21.02.2025 | 13:04

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей. Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Он дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.

Простые пароли - одна из причин взломов личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используют данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:

- последовательность цифр подряд (9876543210 или свой номер телефона), известные константы или числовые последовательности (число пи);

- простые слова (password);

- личные данные: дата рождения или свадьбы, номер телефона или индекс, имя ребенка или домашнего питомца, номер СНИЛС или автомобиля;

- прозрачный намек в подсказке к паролю («имя жены + прошлый год» или «название улицы + номер квартиры»);

- пароль или банковскую карту, которые хранятся в заметках или в виде фото (скриншотов) в смартфоне.

Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считаные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для устройств iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.

«Пароль - это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», - отметил Никита Чугунов.