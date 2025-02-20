Больница в Кузнецке укомплектована кадрами только на 69%

20.02.2025 | 13:28

В Кузнецке в центральной районной больнице не хватает 31% кадров. Об этом рассказали в медучреждении.

Жительница Пензенской области Наталья Ж. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась, будут ли трудиться узкие специалисты в строящейся в райцентре поликлинике для взрослых.

На ее обращение ответил представитель Кузнецкой ЦРБ.

«Больница действительно укомплектована врачебными кадрами на 69%, в том числе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - на 65%», - отметил он.

Администрация учреждения, а также минздрав региона сейчас решают эту проблему, стараясь привлечь на работу молодых специалистов.

«Но решить кадровый вопрос сиюминутно за один день и даже год не получится», - предупредил представитель больницы.

Возведение поликлиники в Кузнецке началось в марте 2023-го. Срок завершения строительства сдвинулся: если раньше речь шла об октябре 2025 года, то теперь обозначено начало 2026-го.