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Общество

Женщинам хотят позволить кормить грудью в общественных местах

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В Госдуму будет подан законопроект о праве женщины кормить грудью ребенка в любом общественном месте. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, сейчас идет работа над формулировками.

«Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте», - цитирует депутата «Парламентская газета».

По мнению Буцкой, право женщины выбирать место кормления ребенка не должно нарушаться тем, что в общественном месте нет специально оборудованной для этих целей комнаты.

Кроме того, депутат выступает против того, чтобы в роддомах в качестве подарка новорожденным вручались смеси, заменяющие грудное молоко. Буцкая напомнила, что ребенок, вскормленный именно грудным молоком, получает защиту от множества болезней.

«Смеси нужно воспринимать как лекарство для малышей, которые в нем нуждаются. И только по назначению педиатров. Поэтому мы были бы очень благодарны, если бы компании-производители смесей поставляли в подарок свои продукции на молочные кухни, а не в роддома», - написала она в своем телеграм-канале.

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Источник — фото pxhere.com
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