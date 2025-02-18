Невролог: При резкой смене погоды поможет контрастный душ

18.02.2025 | 09:00

Колебания атмосферного давления могут негативно отразиться на здоровье. О том, что делать чувствительным к резким изменениям погоды людям, «Известиям» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Она напомнила, что нормальным или средним считается атмосферное давление на уровне 760 мм рт. ст. При потеплении оно падает, при ухудшении погоды растет.

Люди, страдающие от головных болей и мигреней, особенно тяжело переносят такие колебания. Врач объяснила: пазухи в черепе, покрытые слизистой оболочкой, связаны с полостями носа и внутреннего уха. Разница в давлении внутри них и в атмосфере может вызвать головную боль, чаще всего в лобной области. Также могут появиться тошнота и непереносимость света.

Скачки давления способны вызвать обострение воспалительных заболеваний суставов - артритов.

«У некоторых людей ноги и руки буквально ломит и выворачивает, когда погода меняется. Под влиянием атмосферного давления процесс может обостриться, ткани вокруг суставов могут отекать, что сказывается на их подвижности и провоцирует боль», - пояснила Демьяновская.

Колебания давления ощущают и пациенты с сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом.

Невролог пояснила, что универсального средства, помогающего справиться с резкими изменениями погоды, не существует. Тем не менее она рекомендовала метеочувствительным людям регулярное закаливание, климатолечение и бальнеотерапию.

«Важно выспаться, следить за питанием, по возможности выйти на прогулку и в принципе почаще двигаться. Гипертоникам стоит ограничить употребление жидкости, воздержаться от соленой еды. Некоторым справиться с недомоганием помогают контрастный душ и теплые ванны для ног», - посоветовала Екатерина Демьяновская.