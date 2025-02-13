В УЖКХ прокомментировали массовую вырубку деревьев на ГПЗ

13.02.2025 | 16:51

Массовая вырубка деревьев на ГПЗ, вблизи улицы Баталина, проводится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Такой ответ получили жители микрорайона, возмущенные исчезновением леса.

«Зачем на ГПЗ лес вырубили? Очередной ЖК построят?»; «Был красивый лес, будет очередная коробка бетонная!» - высказались горожане под одним из постов в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова.

В четверг, 13 февраля, представитель управления ЖКХ пояснил, что земельные участки, о которых идет речь, были предоставлены застройщику еще в 2019 году.

«Работы по сносу зеленых насаждений компания проводит в соответствии с выданными порубочными билетами», - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что со временем на территории появятся многоквартирные дома переменной этажности (9 этажей и более). Срок освоения участков - до 2033 года.