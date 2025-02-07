В Пензенской области медучреждения не сообщали о реализации лекарств

07.02.2025 | 10:27

Прокуратура выяснила, что медицинские учреждения в районах области несвоевременно вносили в информационную систему данные о реализации препаратов, в том числе подлежащих предметно-количественному учету. В результате сведения об остатке лекарств получались недостоверными и искажалась оценка потребности населения в них. Это сказывалось на планировании закупок.

Речь идет о федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Нарушения были зафиксированы в Колышлейском, Сердобском, Сосновоборском, Тамалинском и других районах.

«С целью формирования достоверных сведений об объемах лекарств, находящихся в обороте, прокурорами руководителям медучреждений внесено 5 представлений, в отношении ответственных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

После этого медучреждения отразили в системе информацию о реализации 375 упаковок лекарственных средств.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуроров», - подчеркнула Елена Листарова.