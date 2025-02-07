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Общество

В Пензе трем ветеранам вручили медали в честь 80-летия Победы

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В Пензе трое ветеранов получили юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Награды им вручил глава города Олег Денисов в пятницу, 7 февраля.

В Пензе трем ветеранам вручили медали в честь 80-летия Победы

Обладателями медалей стали 94-летний Михаил Петрович Рожков, 97-летняя Вера Ермолаевна Куликова и 92-летняя Софья Михайловна Ваваева - своим трудом они ковали Победу в тылу.

Планируется, что такую награду получат 840 пензенцев.

«Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей», - говорится на сайте мэрии.

В основном церемонии награждения будут проводить на базах школ, чтобы ученики смогли пообщаться с людьми, служившими Родине во времена страшной Войны.

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Источник — фото администрации Пензы
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