Рассылку о списании денег на нужды СВО назвали поддельной

03.02.2025 | 18:48

В стране набирает популярность новая схема мошенников с рассылкой от «банков». В сообщениях от крупных финансовых учреждений говорится, что якобы по распоряжению Правительства РФ с граждан ежемесячно будут списывать средства на нужды СВО.

Желающим отказаться от такой статьи расходов предлагается перейти по ссылке. После этого пользователь или теряет деньги, или на его устройство устанавливается вредоносное ПО, при помощи которого злоумышленники воруют личные данные, сообщается в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на экспертов Angara SOC.

Правоохранители порекомендовали гражданам не терять бдительности, не верить такой рассылке и не переходить по ссылке.

Ранее стало известно, что мошенники используют интерес россиян к ставшему популярным дубайскому шоколаду. Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами компании Fix Dessert Chocolatier, которая производит и продает это лакомство, или же сервисов доставки, например Deliveroo.

Посещая такие порталы, пользователи заражают вирусами свое устройство. Также на сайтах злоумышленники выманивают персональные данные граждан.