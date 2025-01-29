Сроки обработки заявлений на маткапитал хотят сократить вдвое

29.01.2025 | 10:18

Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом могут сократиться вдвое. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме.

Если инициативу поддержат, запросы будут обрабатываться не 10 рабочих дней, а 5, значит, родители смогут быстрее получать доступ к средствам, выделенным в рамках господдержки.

«Кроме того, согласно инициативе в случае прекращения у владельца сертификата права на дополнительные меры господдержки его получат правопреемники (например, отец или дети) без заполнения дополнительных заявлений», - уточнили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля общий размер маткапитала увеличится до 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше, чем было в 2024 году.

Cумма сертификата на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей. Если семья уже получала маткапитал на первенца, то при рождении еще одного малыша ей будет положено 222 тыс. Если семья не оформляла поддержку при рождении первого ребенка, то при появлении второго она сразу получит полную сумму - 912 тыс. рублей.

Направить деньги можно на жилье; образование детей; товары и услуги для детей-инвалидов; накопительную пенсию родителя; ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет, если у семьи низкие доходы; единовременную выплату остатка, если он не более 10 000 рублей.