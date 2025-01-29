Названо число участников Великой Отечественной, живущих в Кузнецке

29.01.2025 | 13:31

По состоянию на январь 2025 года в Кузнецке проживают 10 участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Один из фронтовиков, Петр Мазин, ушел на войну 17-летним в сентябре 1943-го. Служил гвардии рядовым, шофером в 15-м гвардейском артиллерийском полку 3-го Украинского фронта. Победу встретил в Австрии, а из рядов Вооруженных сил СССР уволился в 1950-м.

До 1990 года Петр Степанович работал шофером на заводе «Кузполимермаш». У них с супругой Клавдией Дмитриевной родились сын и дочь. Сейчас у ветерана, пережившего свою вторую половинку, растут две внучки, два правнука и одна правнучка. Все они живут в Кузнецке. 11 января Петру Мазину исполнилось 99 лет.

В апреле 2024 года в Пензенской области насчитывалось 179 участников Великой Отечественной войны, а в общей сложности - 3 272 ветерана и числящихся в приравненных к ним категориях граждан.

В этом году ко Дню Победы фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей. Совершеннолетние узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, а также те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 тысяч.