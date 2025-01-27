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Общество

Клиническая больница № 6 продолжит работать во время ремонта

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В Пензе в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина приступили к ремонту палат в нескольких отделениях. Работы планируют завершить за месяц.

В региональном минздраве напомнили, что зданию уже больше 45 лет, поэтому некоторые помещения нуждаются в обновлении.

Так, уже закончен косметический ремонт в двухместной палате отделения неврологии № 2, специалисты продолжают трудиться в отделении нейрохирургии.

«Там более глобальная реставрация стен с отбивкой старого покрытия, штукатуркой, шпаклевкой и соответственно покраской», - рассказал директор больницы Николай Мельник.

Кроме того, специалисты заменят сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

Ремонт делают за счет собственных средств медучреждения. Больница продолжит работать в прежнем режиме, существенных изменений в графике отделений не будет.

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Источник — фото областного минздрава
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