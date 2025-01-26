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Общество

В регионе материально поддержат остродефицитных специалистов

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В Пензенской области готовятся утвердить список остродефицитных специалистов, которым окажут материальную поддержку. Им будет положена единовременная выплата на улучшение жилищных условий.

Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Перечень актуален для 2025 года.

Граждане, которые займут должность из списка, станут претендентами на получение денег, сумма пока не раскрывается. Постановление вступит в силу в день его официального опубликования.

В перечне остродефицитные должности распределили по учреждениям, функции учредителя которых выполняет то или иное министерство. Так, минздрав очень нуждается во врачах-эпидемиологах и стоматологах, минобр - в учителях, воспитателях, преподавателях, мастерах производственного обучения.

В учреждениях, подведомственных минтруду, очень не хватает ведущих инспекторов центра занятости населения, бухгалтеров, водителей, а также врачей-неврологов, педиатров, психиатров, медсестер по массажу, по физиотерапии.

Для министерства ЖКХ и ГЗН региона остродефицитными признают должности спасателей 1, 2 и 3-го классов, пожарных-спасателей, инженера центра обработки экстренных вызовов 112, а для минкульта - должности библиотекаря, художника-реставратора, различных артистов (балета, оркестра, вокалиста и т. д.).

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